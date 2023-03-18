Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, Şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aziz şehitlerin anısına yapılan saygı atışından sonra Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok tarafından Şehitlik Anıt defterini imzaladı. Aziz şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua okundu. Vali Vekili Baytok ve diğer protokol üyeleri tarafından Şehit Mezarlarına karanfiller bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Burak Öztürk tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı.

14 Eylül Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Türküsü eşliğinde sinevizyon gösterimi ve Çanakkale Zaferini anlatan tiyatro gösterisi büyük bir beğeni ile izlendi.

Resim, şiir ve Kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘18 Mart Çanakkale Şehitleri' temalı karakalem ‘Resim Sergisi' nin gezilmesi ile buradaki tören sona erdi.

Törenlere; Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız, Abdulmecit İlhan, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.