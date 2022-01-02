İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te 195 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 195 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.