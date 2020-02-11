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Siirt'te 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın bazı bölmelerine gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı" denildi.

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