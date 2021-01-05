Siirt'te 20 bin ton alabalık üretildi

Siirt'in Şirvan ilçesi Taşlı köyü yakınlarında kurulan alabalık tesisinde bir yılda 20 bin ton balık üretiliyor. Doğal su kaynakları ile beslenen balıklar, buradan çevre illere gönderiliyor.

Yaklaşık 10 kişi istihdam edip yılda 20 bin ton alabalık ürettiklerini belirten işletme sahibi Serdar Carlı, tesisin birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi. Carlı, köyün yüksek tepelerinden akan tatlı suyun üzerinde kurulan tesiste doğal su kaynakları ile beslenen balıkların, buradan çevre illere gönderildiğini ifade etti.

Çiftlikte yıllık üretimin 20 bin ton civarında olmasının ekonomiye büyük bir katkısı olduğunu belirten araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, alabalık üretimiyle birçok vatandaşın bu işten ekmek yediğini dile getirdi. Mergen, "Siirt'te alabalık üreticiliği ve yetiştiriciliği geçmişi 2000'li yıllarının başlarına dayanmaktadır. Şirvan ilçemizdeki alabalık yetiştiriciliğine uygun olan suları değerlendirmek amacıyla o dönemlerde kaymakamlık tarafından uygulanan projelerle 3 ayrı yerde alabalık tesisi kurulmuş oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz alabalık tesisi taşlı alabalık tesisidir. Bunu sevinçle mutlulukla belirtelim ki alabalık yetiştiriciliğinin yanı sıra üretimi de yapılmaktadır. İlk dönemlerde yavru alabalıklar başka illerden başka çiftliklerden satın alınıp burada yetiştirilirken buradaki çiftlikte alabalıkların kendisinin de üretimi yapılmaktadır. Bu Siirt'in ekonomisi açısından ve Siirt'in kazanımları açısından çok önemlidir. Birçok vatandaşımız bu güzel ortamda yaz aylarında gelip pikniğini yapmakta ve taze alabalığını yiyip gitmektedir. Yalnız aldığımız bilgiye göre bu çiftlikte yıllık 20 bin ton civarında alabalık üretimi ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu da ekonomik değer olarak çok büyük bir para ve değer demektir" dedi.