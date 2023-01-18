Siirt'te 20 farklı noktada kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi

Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölünde Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 farklı noktada kaçak avcılara yönelik denetimler yapıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gökçebağ İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerle koordineli olarak gerçekleştirilen kontrollerde 20 farklı noktada suda kullanımda olan sahipsiz toplam 3 bin 930 metre 20 adet germe balık ağı ile 1 adet şişme bota ele geçirildi.

Ağlarda bulunan 46 adet Sazan ve 11 adet canlı Yayın balığı ağdan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan su kaynakları, perakende satış yerleri ile yetiştiricilik tesislerinde, İl ve İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince son 5 yılda yapılan 2 bin 805 denetim neticesinde bugüne kadar kaçak avcılıkta kullanılan 3 adet akü, 2 adet jeneratör, 2 adet şişme bot, 4 adet file ile toplam 6 bin 481 metre ağa (uzatma/serpme ağ/tırıvırı) el konulmuş olup ilgili 25 şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun değişik maddelerine muhalefetten toplam 38 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.