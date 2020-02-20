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Siirt'te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Siirt’in Pervari ilçesinde hayvanları otlatan 20 yaşındaki genç çoban arazide ölü bulundu.

Siirt'in Pervari ilçesinde hayvanları otlatan 20 yaşındaki genç çoban arazide ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ercan U. (20), hayvanları otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvanların eve yalnız geri döndüğünü gören köylüler, arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda yerde hareketsiz halde bulunan Ercan U.'nun kayalıktan düşerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Ercan U.'nun cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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