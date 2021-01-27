Siirt'te 2019 yılında kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla 26 bin 592 lira oldu

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Siirt'te kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla değeri 26 bin 592 lira oldu. 2018 yılında 20 bin 743 lira olan gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında 5 bin 849 lira daha artarak 26 bin 592 liraya yükseldi. Dolar bazında ise Siirt'te kişi başı gelir 4 bin 683 dolar oldu. Siirt kişi başına 26 bin 592 lira gelir ile Türkiye'de 72. sırada yer aldı.

Siirt'te 2019 yılında 8 milyar 801 milyon 217 bin lira olan gayrisafi yurt içi hasıla değeri 4 trilyon 320 milyar 191 milyon 227 bin lira olan Türkiye değerinin binde 2'sini oluşturdu.