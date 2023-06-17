Siirt'te 2023 yılı biçerdöver kontrolleri sürüyor

Siirt'te 310 bin alanda ekili buğday ve 37 bin alanda ekili arpa biçilmesine devam edilirken, merkez ve ilçelerde 2 biçerdöver ekibi ve 9 teknik personel ile valilik genel emirleri ile belirlenen azami yüzde 2'lik dökümü, biçerdöver sahiplerinin ehliyet, ruhsat, çalışma yetkisi ve araç yeterliliği, güvenlik şartlarına uyup uymadığı noktasındaki kontroller ediliyor.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Siirt il genelinde yıl içerisinde 310 bin alanda ekili buğday ve 37 bin alanda ekili arpa biçilmesine devam ediliyor. Merkez ve ilçelerde 2 biçerdöver ekibi ve 9 teknik personel ile devam eden denetimlerde, biçerdöver sahiplerinin ehliyet, ruhsat, çalışma yetkisi ve araç yeterliliği, güvenlik şartlarına uyup uymadığı ve ürün biçimi yaparken valilik genel emirleri ile belirlenen azami yüzde 2'lik dökümü geçip geçmediği kontrol ediliyor” denildi.