Siirt'te 205 şehidin şehadete erdikleri sırada üzerlerindeki kıyafetler sergilendi

Siirt'te açılan 34'üncü Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Binbaşı Mithat Dunca Sergisi'nde 205 şehidin şehadete erdikleri sırada üzerlerindeki kıyafetleri sergilendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, Siirt'te 205 şehidin emanetini sergilediklerini söyledi. Sergiye adını verdikleri şehit binbaşı Mithat Dunca'nın Afrin'de şehit olduğunu hatırlatan Yıldız, "Bir çocuk babasıdır. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev alıp Afrin'e dış görev de şehit olan şehidimizin adını vermek istedik. Türkiye geneli yapılan Şehit emanetleri sergisine Siirt olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Sergiye Vali Vekili Erkan Savar, Garnizon Komutanı Vekili Fevzi Kenan Sarı ve şehit aileleri katıldı.

Serginin 18-21 Nisan tarihleri arasında açık olacağı öğrenildi.