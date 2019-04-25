Siirt'te 22 düzensiz göçmen yakalandı

SİİRT (İHA) – Siirt'te jandarma ekipleri tarafından 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, minibüsle getirilen Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen, Siirt kent merkezine bağlı Aktaş köyü yakınlarına bırakıldı. Yaya olarak ilerleyen grubu gören vatandaşların ihbarı üzerine göçmenleri yol kenarından alan jandarma ekipleri, Siirt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ettikleri öğrenildi.