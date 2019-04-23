Siirt'te 23 Nisan çocuk kütüphanesi hizmete açıldı

Siirt'te açılan 80 kişilik 23 Nisan çocuk kütüphanesi açıldı. Kütüphanede kitapların yanı sıra çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara da yer verildi.

23 Nisan çocuk kütüphanesi açılışına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Fevzi Kenan Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay katıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çocuk kütüphanesini gezen Vali Atik ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek çocuklarla sohbet etti.

Yeni açılan kütüphanenin çocuklara hayırlı olmasını dileyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle ilimizde düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında Siirtli çocuklarımıza hediye olarak bu kütüphaneyi valiliğimiz olarak yaptık. Siirt'te hayırlı uğurlu olsun. Siirtli çocuklar inşallah güzel şekilde değerlendirir” dedi.

Okul öncesi ve engelli çocuklara hizmet veren kütüphanenin, haftanın 5 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Kütüphaneye üye olan çocuklara üye kimlik kartı verildiği ve çok sayıda kitap bulunduğu belirtildi.