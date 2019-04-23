Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Siirt'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören daha sonra Atatürk Stadyumu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti. Atatürk Stadyumu'nda yapılan etkinliklere; Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Fevzi KenanSarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Ak Parti İl Başkanı Özgür Çalapkulu, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Stadyumu'nda, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Vekili, kortej aracıyla öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, 23 Nisan'ın Türk siyasal yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Milli beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da sevinç ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalar, parkur yarışmaları, dans gösterisi ve geleneksel çocuk oyunları ile devam etti. İlköğretim okulları arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Atik eşi Fulya Atik ve diğer protokol tarafından verildi.

Kapanış seremonisinin ardından tören ve kutlamalar sona erdi.