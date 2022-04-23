Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Siirt'te de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yağmurtepe İlkokulu öğrencilerinin okul bahçesinde düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik minik öğrenciler tarafından okunan şiirler ile oyun ve dans gösterileriyle devam etti. Minik öğrencilerin renkli görüntüler oluştururken, kaşıkla yumurta taşıma oyunu, balon patlatma ve çuval yarışı oyunlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.