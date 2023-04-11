Siirt'te 235 arıcıya kovan dağıtılacak

GAP İdaresi tarafından desteklenen ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje ile 235 arıcı ailesine toplam 5 bin 895 adet arılı kovan dağıtımı yapacağı belirtildi.

Tutarı 11 milyon 220 bin lira olan projeden, yüzde 50 hibe ile arıcılık kayıt sistemine kayıtlı en az 30, en çok 300 kovanı bulunan Siirt arıcıları yararlanabilecektir. Proje, arıcılık yapan aileleri güçlendirmek ve desteklemek amacı ile uygulanacaktır.

Projeden faydalanmak isteyen arıcılık kayıt sistemine kayıtlı arıcılar proje için 19 Nisan 2023 tarihine kadar Siirt Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerine başvurabilecekleri ifade edildi.

Bu çerçevede yüzde 50 hibe ile 235 arıcı ailesine 5 bin 895 adet arılı kovan dağıtımı yapılacağı belirtildi.