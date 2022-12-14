Siirt'te 249 kedi ve köpek mikroçip uygulaması ile kayıt altına alındı

Siirt'te 249 sahipli kedi ve köpek kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile her yaştaki sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar, resmi ve odalarca yetkilendirilmiş veteriner hekimler aracılığıyla yürütülüyor.

İl genelinde şu ana kadar 249 kedi ve köpek mikroçip uygulaması ile kayıt altına alındı. Dijital kimliklendirme çalışmaları 31 Aralık'ta sona ereceğinden bu tarihe kadar işlemi yaptırmayanlara bin 634 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.