İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 250 dönümlük alan küle döndü

Siirt’in Baykan ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 250 dönümlük alan küle dönerken, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi.

Siirt'in Baykan ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 250 dönümlük alan küle dönerken, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi.


Baykan ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis'ten 120 kişilik ekip sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.


Yangında 250 dönümlük alan küle dönerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.