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Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Siirt’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.


Siirt'te cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konulmasıyla tören sona erdi.

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