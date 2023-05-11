Siirt'te 295 arıcıya 11 milyon 221 bin lira tutarında arılı kovanı dağıtıldı

Siirt'in 2 bin 500 tona yaklaşan bal üretimi ve 178 bin civarındaki arı kovanı ile Türkiye'de en önemli bal üreticisi iller arasında olduğunu ifade eden Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Biz il olarak çok kısa zamanda 250 bin arı kovanını ve yaklaşık 35 bin ton bal üretimini hedefimize aldık" dedi.

295 arıcıya 5 bin 900 adet arı kovanı dağıttıklarını belirten Siirt Tarın ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından destelenen Siirt Valiliği ile İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen Siirt kırsalda üretim ve istihdam için arıcılığın geliştirilmesi projesi çerçevesinde bir aradayız. Projemizin tutarı 11 milyon 221 bin liradır. Büyük bir bütçe olduğu için birçok arıcı ailesini geliştirmektedir. Bin 500 arıcı ailesi istihdam ve geçimini bal üretiminden karşılamaktadır. Burada Pervari balımız markadır ve coğrafi işareti bulunmaktadır. Pervari balımızın yanında marka değeri ve kaliteli olan Şirvan, Siirt, Kurtalan, Eruh, Tillo balını tanıtımını yapacağız ve markalaştırma sürecine getireceğiz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, son 5 yılda 29 proje desteği verdi. Bunların yaklaşık tutarı 28 milyon 500 bin tutarındadır. Arıcılığın ve Siirt tarımını geliştirilmesi için projelerimiz aralıksız devam edecektir. Arıcılıkla istihdam olan 700'den fazla gencimiz 35 yaş altındadır. Siirt'te arıcılığın geliştirilmesi için proje ve desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Bu projeden faydalananların yüzde 95'i genç"

Yıllardır bu tür teşvikler sayesinde yüzlerce insanın bu projelerden faydalandığını ve ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade eden Siirt Arıcılar Birliği Başkanı Faik Efe, "Bu yıl da aynı şekilde bu proje sayesinde 590 aile daha fayda sağlayacak. Bunların yüzde 95'i gençlerden oluşuyor. Bu gençler istihdam olup üretime katkı sağlayacaklar. Bu projeler sayesinde yüzlerce aile, yüzlerce arıcı iş sahibi oluyor, ekmek kazanıyor" ifadelerini kullandı.