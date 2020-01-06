İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesinde yol kontrol uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerinde gizlenmiş vaziyette çeşitli markalardan 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araç içerinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.