Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Siirt'te Milli Park ilan edilen Botan Vadisinde 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe yolunun geçilmesinin ardından, Botan Çayı Ilısu baraj gölü kenarında son buldu. Milli Park ilan edilen Botan Vadisinin doğa güzelliklerinin yanı sıra, 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunu ve bölgedeki tarihi değerleri turizme kazandırılacağını belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Akabe yolunun önemli bir tarihi alan olduğunu, bu vadide eşsiz doğa güzelliklerin olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bunları hem keşfediyoruz hem de sağlıklı bir hayatın parçası haline getirmiş oluyoruz. Botan Vadisindeki tarihi yapıların, halen ayakta durmasının geçmişte bu bölgede çok önemli medeniyetlere ev sahipliğini yaptığının göstergesidir. Botan Vadisinde, yaban hayatı ve endemik bitki çeşitliğine de dikkat çekerek, muhteşem kanyonların yanı sıra Yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşünün yapılabileceği çok güzel alanlardır" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Akabe yolu üzerinde bulunan tarihi yapılarda sarnıç, tarihi gözetleme kulesi, mağaraları incelemelerde bulundu.

Yürüyüşe, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan katıldı.