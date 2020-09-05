İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 3 köyü tehdit eden yabani ot yangını söndürüldü

Siirt merkeze bağlı İnkapı, Pınarca ve Tuzkuyusu köyleri arasında kalan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.


İnkapı, Pınarca ve Tuzkuyusu köyleri arasında kalan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangının yoğunlaştığı bölgede itfaiye personelinin 5 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangının köy evlerine sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı da önledi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.