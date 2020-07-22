İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu

Siirt’te evinin önünde oynadığı sırada ortalıktan kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ağaçlık alanda bulundu.

Siirt'te evinin önünde oynadığı sırada ortalıktan kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ağaçlık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesi Görendoruk köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Pınar Ertaş, dün evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri minik kızın bulunması için çalışma başlattı. Bir gün süren arama çalışmalarının ardından minik kız ağaçlık alanda bulundu. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.