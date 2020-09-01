Siirt'te 30 köy ve 9 mahallede ücretsiz maske dağıtıldı

Siirt'in Baykan ilçe kaymakamlığınca, ilçeye bağlı 30 köy ve 9 mahalle muhtarlığına verilen maskeler, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Baykan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kamu kurum ve kuruluşları ile 30 köy ve 9 mahallede vatandaşlara ücretsiz bir şekilde verilmek amacıyla 7 bin 800 adet maske dağıttıklarını söyledi. Kaymakam Tunç, “Kaymakamlığımız Mart 2020'nin başından bugüne tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, kolluk personellerimiz, Baykan VSDG üyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız, STK'larımız, esnafımız, ilçedeki siyasi parti teşkilatları ile koordineli olarak Covid-19 ile topyekün mücadele ediyoruz. Covid-19 ile mücadele sürecinde kaymakamlık olarak muhtarlara ikinci ücretsiz maske dağıtımı ile ilçe genelinde toplamda 11 bin 800 maske dağıtımı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yerel yönetimlerimiz aracılığıyla dağıtımı yapılan maske, dezenfektan dağıtımları ile bu sayı çok daha fazla sayıya ulaşmıştır. Devletimiz her kademesiyle vatandaşlarımızın yanında olduğunun bilinmesini isterim. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kendilerini korumaları, maske takmadan dışarı çıkmamaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, maske ve sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleridir” dedi.