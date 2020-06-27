İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 320 polisle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Siirt’te 320 polis ile gerçekleştirilen drone destekli "Narko Alan" uygulamasında 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Siirt'te 320 polis ile gerçekleştirilen drone destekli "Narko Alan" uygulamasında 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla drone destekli "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.


Kent genelindeki emniyet bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, 320 polis görev aldı. Metruk bina, meydan ve sokaklarda uygulama gerçekleştiren ekipler, 318 kişinin kimliğini sorguladı, 95 aracı kontrol etti. Aramalarda Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.