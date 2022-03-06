İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te 330 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir markette gümrük kaçağı 330 paket sigara ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir markette gümrük kaçağı 330 paket sigara ele geçirildi.


Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde bir markette yapılan aramada 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla alakalı gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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