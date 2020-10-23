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Siirt'te 3,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 3,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 3,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğünce müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde; Siirt'in Şirvan ilçesi yol ayrımı uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 buçuk kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan 2 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir” denildi.

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