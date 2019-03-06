Siirt'te 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Kurtalan-Batman karayolu kenarında bulunan gölet civarında 3 bin 250 adet, kent merkezi Afetevler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda ise bin adet Extacy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.A. ve A.Y. isimli şahıslara yönelik yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.