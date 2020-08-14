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Siirt'te 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Siirt’in Baykan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde narkotik suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

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