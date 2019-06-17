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Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bitlis ilinden Diyarbakır iline göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi elde edilmesi üzerine, Bitlis-Siirt karayolu Şekerim Yol kontrol noktasında yapılan aramada 40 göçmenin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde; 6 Pakistan, 27 Afganistan, 1 Afrika, 6 İran vatandaşı olmak üzere toplam 40 yasa dışı düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı değerlendirilen araç sürücüsü Ö.E. yakalanmıştır. Yasa dışı göçmenleri taşıyan araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak Baykan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Organizatör olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınmış, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.

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