Siirt'te İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 25 proje tanıtıldı.

Öğrencilere teknolojiyi sevdirmek adına çalışmalarının olduğunu belirten İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni Fidan Öztürk, çalışmaların çok basit olsa bile günlük hayatta önem taşıdığını söyledi. Ülkede enerji kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirten 11. sınıf öğrencisi Özgenur Tanık da, okul olarak TUBİTAK deneylerinde sürdürülebilir enerji kaynaklarının devamını getirmek için proje tasarladıklarını belirtti. Tanık, "Projemiz şu şekilde yaptığımız merdiven deneylerinde çıkan enerjiyi daha fazla arttırmak o enerjiyle mekanik yani elektriksel bir enerjiye dönüştürmektir." dedi.

Fuarın her yıl yenilendiğini kaydeden kimya öğretmeni Hüseyin Aykın ise, "Öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artırılması yönündeki projelerle ve çalışmalarla ilgi günden güne artmaktadır. Burada yapmış olduğumuz deneylerle beraber amacımız Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda yapılacak çalışmalarda kendisinin de yer aldığını öğrencilerin bilime biraz daha yaklaşımda olduğunu göstermektir." diye konuştu.

Fuarda, öğrencilerin merdivenden çıkarken enerji üreten projesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.