Siirt'te 4006 TÜBİTAK bilim fuarı

Siirt'te Sancaklar Ortaokulu öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler tanıtıldı. Öğrencilere teknolojiyi sevdirmek adına çalışmaların olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, TÜBİTAK yarışmaları kapsamında öğencilerinin birbirinden güzel projelere imza attıklarını dile getirdi. Güneş, “Bu projelere katılan öğrencilerle onlara rehberlik yapan okul yönetici ve öğretmenleri kutluyorum. Geleceğimizin nesilleri olan bu öğrencilerimizin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı hepsini kutluyorum” dedi.

Fuarda, Ali Eren Ürküt'ün yaptığı omuzda taşınan şemsiye projesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.