Siirt'te 47 okula kitap ve satranç dağıtıldı

Siirt'in Baykan Kaymakamlığı tarafından 2018 Eylül ayı itibarı ile başlatılan “Baykan'da Okuma Seferberliği Projesi” kapsamında Türkiye genelinde bankalar nezdinde başlatılan kitap toplama faaliyetine destekler artarak devam ediyor.

Başlatılan projeye bankaların genel müdürlükleri nezdinde destek verildiğini söyleyen İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası “Baykan'da Okuma Seferberliği Projesi” projesine göndermiş oldukları kitaplarla destek vererek kütüphanelerde kitap sayılarının her geçen gün artmasına yardımcı olduğunu söyledi. Tunç, “Baykan ve köylerinde toplam 47 okula kitap ve satranç dağıtımı gerçekleştirdik. Kaymakamlık bünyesinde başlatılan kampanya ile ilçe genelinde okul ve kütüphanelerde öğrencilerin istifadesinde kullanılmak üzere 20 bin kitabın okullara kazandırılması ile bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.