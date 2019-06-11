İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 4'üncü kattan düşen çocuk öldü

Siirt’te 4’üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te 4'üncü kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşısındaki bir apartmanda meydana geldi. Oturduğu apartmanın evinin penceresinden sarktığı anda dengesini kaybeden 4 yaşındaki G.G., isimli çocuk 4'üncü kattan yere düştü. Haberin verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.