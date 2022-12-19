Siirt'te 5 banka ATM'si kundaklandı

Siirt'in Kurtalan ilçe kent merkezinde 5 banka ATM'si kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Yaşar Kemal Caddesinde kimliği belirsiz bir kişi yan yana 5 bankaya ait ATM'yi ateşe verdi. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan ATM'ler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.