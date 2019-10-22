İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce 'Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine' yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada; “Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt Eruh karayolunda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; değişik markalarda 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulmuştur. Olayla ilgisi bulunan 2 şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.