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Siirt'te 5 günlük bebeği sokağa attılar

Siirt’te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu.

Siirt'te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu. Vicdanları ve yürekleri sızlatan olay sonrasında bebek hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



Siirt merkez Barış Mahallesi'nde duvarın üzerine bırakılmış bir erkek bebek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bebeği Siirt Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalede 5 günlük olduğu belirlenen bebek Yeni Doğan Ünitesinde tedavi altına alındı.



Bebeğin sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği bırakanları arıyor.

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