Siirt'te 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt'te 5. kattaki evin balkonundan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. 10 yaşındaki R.N.B., iddiaya göre 5. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip sert zemine çakıldı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.N.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.