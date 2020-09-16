İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.