Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.