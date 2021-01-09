Siirt'te 5 yaşındaki hastaya laparoskopik nefrektomi ameliyatı yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesi üroloji polikliniğine başvuran H.K.'nın daha önceden sol böbrek taşı ameliyatı olduğu ve aynı böbrekte çürüme olduğu için tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları geçirdiği belirlendi. 5 yaşındaki hastaya kapalı yöntemle böbrek alınması ameliyatı gerçekleştirildi. Üroloji uzmanı doktor Fesih Ok, polikliniğe başvuran H.K.'ya yapılan tetkikler sonucunda böbreğin birinin çalışmadığının tespit edildiğini ve hastaya laparoskopik nefrektomi ameliyatının yapıldığını söyledi. Op. Dr. Ok, "Siirt'te daha önce erişkin hastalarda yapmış olduğumuz laparoskopik nefrektomi operasyonunu çocuk bir hastada ilk kez uyguladık. Kapalı olarak yapılan bu operasyonda karın bölgesine üç ayrı noktadan giriş yapılıp bu sisteme özel uyarlanmış ince aletlerle operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapılan kapalı ameliyatlar hastanede yatış süresi ve kanama miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bununla birlikte açık operasyonlardaki gibi büyük bir kesi yapılmadığı için fıtık riskini de azaltıp kozmetik olarak ta hastalara ciddi bir konfor sağlamaktadır" dedi.