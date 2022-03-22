Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt’te yağma suçundan araması ve toplamda 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Siirt'te yağma suçundan araması ve toplamda 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişiyle birlikte yağma suçlarından araması ve toplamda 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü L.E., kent merkezi Alan Mahallesi 1620. Sokakta yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlünün cezaevine gönderildiği belirtildi.