İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt’te yağma suçundan araması ve toplamda 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te yağma suçundan araması ve toplamda 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişiyle birlikte yağma suçlarından araması ve toplamda 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü L.E., kent merkezi Alan Mahallesi 1620. Sokakta yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlünün cezaevine gönderildiği belirtildi.

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