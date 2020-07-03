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Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince meydana gelen adli olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolü sonucu terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.T. yakalanmış olup, yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuklanarak aynı gün Siirt E tipi kapalı ceza evine teslim edilmiştir" denildi.

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