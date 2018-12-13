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Siirt'te 50 genç iş sahibi olacak

Siirt fıstığında yüzde 30 verim kaybına neden olan budama konusunda eksiklikleri gidermek ve bu amaçla budama ustası yetiştirmek üzere Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA)ya sunulan "Budama ustası yetiştirme eğitimi" projesi kabul edildi.

Siirt fıstığında yüzde 30 verim kaybına neden olan budama konusunda eksiklikleri gidermek ve bu amaçla budama ustası yetiştirmek üzere Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA)ya sunulan "Budama ustası yetiştirme eğitimi" projesi kabul edildi.


Proje ile ilimizde ihtiyaç duyulan bu alanda ilk aşamada 50 gencimiz meslek sahibi olacağını söyleyen Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, “Projenin kabul edilmesi bizleri çok mutlu etti. Çünkü çiftçilerimiz budamayı yapamadığı için elde edilen verimde yetersiz geliyordu. Ve birçok ağaçta budama yüzünden hastalık kapıyordu. Bizler bunun önüne geçmek için budama ustası yetiştirip verimi arttırmayı hedefliyoruz. İlimiz için çok önemli bir ürün olan Siirt fıstığında verimi arttırmak için tekniğine uygun çalışan aşılama ve budama ustaların hem ilimizde hem de bölgede de büyük ihtiyaç duyulduğunu araştırdık. Hedefimiz bir yıl içinde en az yüz aşılama budama ustası yetiştirmektir. Bizlere destek veren DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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