Siirt'te 588 kişiyle yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı

Siirt'te çağrı merkezinde çalışan 588 kişiyle yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerince, çağrı merkezinde çalışan 588 kişiyle yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Çağrı Merkezi hizmet binasında görev yapan personele Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi. Ekipler, personellere yangının engellenmesi, oksijenin kesilmesi, söndürme konularında teknik bilgiler aktardı.

Çağrı Merkezi yetkilileri de yapılan tatbikat nedeniyle Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.