Siirt'te 6 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce “narkotik suçlarının önlenmesine” yönelik çalışmalar kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devem ediyor.