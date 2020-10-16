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Siirt'te 6 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce “narkotik suçlarının önlenmesine” yönelik çalışmalar kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devem ediyor.

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