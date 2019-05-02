Siirt'te 60 yıllık gelenek: Yumurta Bayramı Şenliği

Siirt Mehmetçik İlkokulu'nca Atatürk Stadı'nda düzenlenen ve yaklaşık 60 yıldır devam eden şenlikler kapsamında çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturulup, öğrenciler arasında yumurta ve çuval yarışı yapıldı, yöresel yemekler türküler eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

Siirt'te onlarca yıldır sürdürülen ve gelenek haline gelen Yumurta Bayramı Şenlikleri'ne bu yıl Mehmetçik İlköğretim Okulu da katıldı. Okul tarafından ilk defa düzenlenen şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturulup, öğrenciler arasında yumurta ve çuval yarışı yapıldı, yöresel yemekler türküler eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

Okullarınca ilk defa şenlik düzenlediklerini ve bu şenliği her yıl yapmayı planladıklarını belirten Mehmetçik İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, Yumurta Bayramı Şenliği'ne ailelerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özkoyuncu,"Mehmetçik İlköğretim Okulu olarak birlik ve beraberliği yaşatmak adına örf ve adetlerimizi hatırlatmak ve birlikte olmak Siirt'in unutulmaya yüz tutmuş Yumurta Bayramı'nı bugün burada icra etmeye çalıştık. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Yıllar önce kendi mahallelerinde yaşadıkları Yumurta Bayramı Şenliği'ni şuanda yeni nesillere aktarmanın sevindirici olduğunu belirten öğrenci velilerinden Mumin Ekin, "Yumurta Bayramı Şenliği'nin coşku içinde kutlanması bizim için ayrı bir güzelliktir. Bunun organizasyonluğunu yapan Mehmetçik İlköğretim Okulu, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ve burada katkıları olan tüm annelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hatice Akınay isimli öğrenci, Yumurta Bayramı'nı kutladıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteyen folklor hocası Berrin Demirci, ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yumurta Bayramı Şenliği'nin coşku içinde geçtiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Demirci, "Çanakkale'den geldim buraya, folklor öğretmeniyim. Bugün Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun öğrencilerine sabotede oynattım. Onlarla çok güzel bir bayram kutladık. İlk defa görüyorum yumurta bayramını bugünü çok beğendim heyecanlıydık çok. Siirt'i çok sevdim. İnşallah bu yumurta bayramı devam eder bizde gösterilerimizi yaparız" şeklinde konuştu.

Yoğun ilgi gösterilen Yumurta Bayramı Şenliği'ne, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.