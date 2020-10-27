Siirt'te 62 işçi alımı için kura çekildi

Üniversite bünyesinde daimi statüde görev yapmak üzere 37'si temizlik, 21'i güvenlik ve 4'ü de işçi olmak üzere 62 personelin alımı için kura çekildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gazeteciler haricinde vatandaşların alınmadığı Siirt Üniversitesi merkez kampüs konferans salonunda Siirt 1. Noteri huzurunda kura çekildi. Kura ile alınacak işçilerin 4 katı olan 248 isim belirlendi. Her iş koluna göre ayrı ayrı kura işlemi yapıldı. Kurada ismi çıkan 248 işçi daha sonra mülakata girecek. Bu isimler arasında 62 kişi tespit edilerek işe alınacak.