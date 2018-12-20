Siirt'te 621 araç denetlendi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Trafik güvenliğinin arttırılması maksadıyla, yük taşımacılığı yapan araçların/römorkların altına girmesini önleyecek “arka ve yan koruma çerçevesi” ile özellikle geceleyin görünürlüğü ve fark edilmeyi arttırıcı “arka işaret levhası ve reflektörler” ve ağır yük taşıyan araçları denetlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen uygulama sonucunda, 621 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup, toplam 43 sürücüye 11 bin 437 TL Trafik İdari Para Cezası tanzim edilmiş olup, 19 araç trafikten men edilmiştir” denildi.