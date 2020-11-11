Siirt'te 7 bin 300 fidan toprakla buluştu

11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında Siirt'te 7 bin300 fidan toprakla buluştu.

Tüm Türkiye'de 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde 7 bin 300 fidan toprakla buluştu. Düzenlenen fidan dikim programına Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde toplu olarak fidan dikimine geçildi. İl genelinde toplam 7 bin 300 fidan aynı anda dikildi.

Siirt genelinde 7 bin 300 fidanın toprakla buluşturulmasının mutluluk verici olduğunu belirten Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik personeli Sara Yasemin, doğa ve yeşilliklerin var oldukça insanların hayat bulacağını belirterek herkesin bir fidan dikmesi gerektiğini söyledi. Yasemin, “Biz de Siirt Üniversitesi olarak burada fidan dikimi gerçekleştirdik ve bu yüzden çok mutluyuz. Belki biz bu ağaçların gölgesinde oturamayacağız ama ilerde çocuklarımız gelecek nesil bundan faydalanacak ve Siirt'in yeşillendirilmesinde katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ise "Çocuklarımıza çevre bilincini geliştirmek için hepimizin bir dikili ağacı olması adına bugün ağaç dikme kampanyasına bizlerde katıldık. Bütün daire amirleri, valilik sağ olsunlar herkes destek verdi. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak gibi bir görevimiz var. Herkesi ağaç dikmeye ve ağaç bakımına davet ediyoruz. İlimiz orman acısından fazla zengin değil biliyorsunuz, bu yüzden çevremizi güzelleştirmek bazı zenginliklerimizi artırmak adına bu tür etkinlikler çok çok önemli. Bu ağaçlandırma çalışmaların sürekli olması açısından destekliyoruz" diye konuştu.