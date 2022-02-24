İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Hazreti İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde F.Ş. şüphelinin üzerinde satışa hazır 7 fişek, 2 parça halinde 14 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.