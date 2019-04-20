Siirt'te 7 yavru köpeği ölüme terk ettiler

Bir yavru köpek soğuktan donarak telef olurken, sağ kalan 6 köpek kurtarılmayı bekliyor.

Siirt Kooperatif Mahallesi 1760'ıncı sokakta bir inşaat alanına çok sayıda yavru köpek bırakıldı. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 7 yavru köpekten biri soğuktan telef oldu. Köpekleri gören çevre esnafı, yavruların karnını doyurmak için mama verdi. Esnaf Hamza Tetik, köpeklerin açlığa soğuk havalara terk edilmesine tepki göstererek, "Bunu yapanlar insan olamaz. Soğuk havada yavru köpekleri ölüme terk etmeleri çok üzücü bir olay. Sabah iş yerime geldiğim vakit inşaat alanında bodrum katında 7 tane köpeğin sahipsiz olduğunu gördüm. Bunları görünce vicdanım sızladı. Yapabileceğim bir mamaydı biraz da et verdim. Ne yazık ki 7 tanesinden bir tanesi öldü, 6 tane kaldı. Yetkililerden en kısa zamanda bu yavrucaklara sahip çıkmalarını istiyorum. Sonuçta onlar da bir candır. Biz insanlık olarak bunlara sahip çıkmalıyız” dedi.